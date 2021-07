Bielorussia: viceministro Esteri Polonia, i polacchi detenuti dal regime vanno rilasciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia continuerà a fare pressione perché i polacchi detenuti in Bielorussia siano rilasciati. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, intervistato dall’emittente “Polskie Radio”. In Bielorussia sono tuttora in custodia da quattro mesi Andzelika Borys, presidente dell’Associazione dei polacchi in Bielorussia, e Andrzej Poczobut, giornalista e membro della medesima associazione. Entrambi sono sospettati di incitamento all’odio e riabilitazione del nazismo, accuse per le quali rischiano da 5 a 12 anni di reclusione. “E’ una situazione molto difficile. Abbiamo a che fare con un interlocutore molto difficile e abbastanza imprevedibile. Il regime di Minsk non è propenso al dialogo quanto vorrebbe il resto del mondo”, ha detto Przydacz. In Bielorussia sono attualmente incarcerate, molte illegalmente, oltre 500 persone. “Solo attraverso la pressione politica e le sanzioni siamo in grado di ottenere sobrietà da Minsk e continueremo a perseguire questa politica”, ha detto il viceministro, invitando il regime bielorusso a “fare i conti dei costi” delle loro azioni. Altre tre attiviste della comunità polacca nel Paese, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska e Anna Paniszewa, sono state liberate e sono attualmente in Polonia. Non possono tornare in Bielorussia perché le accuse a loro carico non sono state archiviate. (Vap)