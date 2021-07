Albania: ambasciatrice Usa, bene nomina nuovo giudice nell'Alta corte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti salutano la nomina di un nuovo giudice nell'Alta corte albanese in particolare considerando che , una volta che tale organismo raggiungerà il quorum dei dieci membri, potrà procedere con la nomina dei tre giudici mancanti nella Corte costituzionale. Lo ha affermato l'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim, commentando l'approvazione della nomina di Artur Kalaja come uno dei nuovi giudici dell'Alta corte. "E il nono giudice dell'Alta corte sarà nominato presto", ha aggiunto l'ambasciatrice. A seguito di questo sviluppo, l'Alta corte albanese ha ora otto giudici sui 19 posti dei quali dovrebbe essere composta. Il presidente Ilir Meta ha invitato ieri l'Alta corte ha portare avanti le procedure senza ulteriori ritardi per rendere tale organismo pienamente operativo. Il nuovo giudice nominato, che ha scalzato la concorrenza di altri due candidati, è stato in precedenza operativo al Tribunale di Elbasan e alla Corte d'appello di Tirana. (segue) (Alt)