Albania: ambasciatrice Usa, bene nomina nuovo giudice nell'Alta corte (2)

- "La riforma della giustizia in Albania sta dando i risultati ed ora è tempo di recuperare la fiducia degli albanesi nel sistema giudiziario", ha affermato nei giorni scorsi l'ambasciatrice Usa a Tirana, Yuri Kim. Secondo Kim, le riforme non sono state "facili, rapide o perfette, ma ora stiamo vedendo risultati". "Molti procuratori e giudici corrotti sono stati rimossi dall'incarico", ha osservato l'ambasciatrice Usa in Albania aggiungendo: "Nessuno è al di sopra della legge" e questo deve essere "il messaggio" dopo l'istituzione delle nuove strutture giudiziarie come la Procura speciale anti corruzione (Spak). (segue) (Alt)