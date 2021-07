Imprese: si consolida la collaborazione tra FlixBus e Ugo per una mobilità accessibile e inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si consolida la collaborazione tra FlixBus e Ugo per continuare a garantire a chiunque la possibilità di spostarsi con facilità. In 14 città, le persone senior e con disabilità o mobilità ridotta che viaggiano con FlixBus potranno usufruire a un prezzo agevolato dei servizi di Ugo per avere assistenza nella salita e nella discesa dagli autobus, negli spostamenti da e verso la fermata di partenza o arrivo, nella gestione dei bagagli e, in generale, in tutte quelle attività che per la persona possono risultare complesse, grazie al sostegno di operatori caregiver specializzati e formati. Grazie all'accordo fra l'operatore degli autobus verdi, leader nel settore per lo sviluppo di soluzioni innovative tese a migliorare l'esperienza di viaggio della comunità, e Ugo, realtà di prestigio in campo sociale che si occupa di accompagnamento a valore aggiunto di persone anziane e persone disabili o comunque a mobilità ridotta, si rinnova così l'impegno congiunto per una mobilità più accessibile, nella direzione di una maggiore inclusione e di un maggiore benessere psicofisico delle categorie coinvolte. Tale impegno - riferisce una nota - appare tanto più cruciale alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, che ha colpito in modo particolarmente duro anziani e portatori di disabilità, spesso costretti all'isolamento a casa per mancanza di accompagnatori e soggetti all'aggravamento del proprio stato di fragilità. Se si considera che in Italia il 40 per cento degli over 74 vive solo (per un totale di 2,5 milioni di persone a rischio, destinate a diventare 3,6 milioni nel 2045) e che oltre 600 mila disabili vivono privi di aiuto, è facile comprendere la complessità del quadro e l'esigenza di contribuire ad abbattere tale condizione di isolamento. (segue) (Com)