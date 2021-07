Imprese: si consolida la collaborazione tra FlixBus e Ugo per una mobilità accessibile e inclusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un recente report dell'Onu - prosegue la nota - ha inoltre evidenziato come la mancanza di forme di mobilità accessibili sia ancora oggi in grado di rappresentare una vera e propria barriera all'inclusione sociale e al benessere delle persone disabili, ostacolando l'accesso anche a servizi di base come l'assistenza sanitaria. Anche in considerazione di questa disparità si riconferma l'importanza del sodalizio tra FlixBus e Ugo. Il servizio di affiancamento di Ugo è disponibile a un prezzo agevolato per i passeggeri FlixBus in 14 città: Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Varese, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Padova, Roma, Foggia, Lecce e Catania. Grazie all'accordo tra FlixBus e Ugo, i passeggeri che richiederanno il servizio di affiancamento riceveranno anche un voucher da utilizzare sull'acquisto di un nuovo viaggio in autobus. "Da quando operiamo in Italia, il nostro impegno è stato focalizzato a garantire la possibilità di viaggiare a tutti. Fin da subito, abbiamo garantito il trasporto gratuito della carrozzina pieghevole nel vano bagagli o degli ausili per la deambulazione, e abbiamo assicurato il viaggio gratuito dell'accompagnatore per i disabili permanenti, garantendo a questi ultimi un supporto continuativo per l'intera durata del viaggio. Inoltre, nonostante la legislazione vigente in Italia non lo preveda, abbiamo dotato di pedane parte della nostra flotta, per consentire ai passeggeri con disabilità di viaggiare a bordo della propria sedia a rotelle, se questa è conforme a determinati standard di sicurezza", ha detto Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. "Con il consolidamento del sodalizio con Ugo e l'ampliamento delle città coperte dal suo servizio di accompagnamento, vogliamo potenziare l'esperienza di viaggio delle persone anziane, disabili o a mobilità ridotta che ci hanno scelto in questi anni e che continueranno a prediligerci per i loro spostamenti", ha aggiunto. "La nostra missione è garantire a ogni individuo il supporto di cui ha bisogno per vivere in modo pieno, stimolante e autonomo. La partnership con FlixBus sin dagli inizi è nata da questi valori. Molte persone, per età o per condizioni di salute, convivono con limitazioni: le fragilità non devono essere motivo di blocco e isolamento, poiché con i giusti servizi di supporto possono essere colmate e superate. Oggi più che in ogni altro momento storico, la nostra attenzione si concentra su chi a causa della fragilità rischia un isolamento ancora più estremo e di non avere stimoli. Il viaggio, per motivi di svago e per ricongiungersi coi propri cari, è un momento prezioso, e con FlixBus vogliamo garantire un'esperienza sicura, serena e accessibile a tutti", ha detto Michela Conti, Co-founder di Ugo. (Com)