India: la startup Mohalla Tech raccoglie 145 milioni di dollari dagli investitori (2)

- Fondata nel 2015, la piattaforma social ShareChat (disponibile in tutte le lingue parlate in India) conta più di 180 milioni di utenti attivi che spendono in media 31 minuti al giorno sull’app. Moj, applicazione di condivisione di brevi video, è invece stata lanciata nel 2020 dopo che le autorità indiane hanno bandito dal mercato locale la cinese TikTok. Conta 160 milioni di utenti attivi mensili e oltre 50 milioni di creatori di contenuti. “Per rafforzare la nostra posizione di leadership, continueremo a investire nelle nostre capacità di intelligenza artificiale e aiuteremo i nostri creatori a monetizzare sulla piattaforma”, ha dichiarato Ankush Sachdeva, cofondatore e amministratore delegato di Moj e ShareChat. (Inn)