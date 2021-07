Sicilia: assessore Scilla, Enoteca regionale è ottimo esempio di promozione del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La viticoltura è un settore strategico per l'economia regionale che, in rete con gastronomia e turismo, innesca un'azione sinergica in grado di accorciare i tempi della ripresa economica della nostra Isola". Così ha dichiarato l'assessore regionale della Regione Siciliana all'Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla, intervenuto ieri, ad Alcamo, alla presentazione dell'Enoteca regionale della Sicilia occidentale. "Con tutta una serie di possibili eventi - prosegue - che mettono al centro il mix irresistibile tra produzione vitivinicola, tradizione gastronomica e identità territoriale, abbiamo la possibilità di dare maggiore impulso al potenziale attrattivo dei nostri territori nel mercato turistico europeo". "L'Enoteca regionale - ha concluso Scilla - è un ottimo esempio di come si possa promuovere il territorio tra winelovers e turisti di ogni età e provenienza che, come è noto, subiscono sempre di più il fascino dell'associazione tra buona tavola, cultura e natura, elementi costituivi dell'identità siciliana". (Ren)