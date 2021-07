Lavoro: Bettoni (Inail), disparità di genere nonostante aumento presenza femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lettura dei dati infortunistici conferma "quella disparità di genere nel mercato del lavoro italiano, caratterizzato da una presenza maschile più incisiva e le donne concentrate in alcuni ambiti produttivi", nonostante "si osservi negli ultimi anni un aumento della presenza delle donne in settori fino a pochi decenni prima riservati ai soli uomini". Lo ha detto il presidente Inail Franco Bettoni, in occasione dell'audizione nella commissione Lavoro della Camera sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. (Rin)