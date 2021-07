Milano: Sala, la città non dimenticherà mai la strage di via Palestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Milano “non dimenticherà mai l’orrore del 27 luglio del 1993: 28 anni dopo la strage di via Palestro, la nostra comunità si stringe unita nel ricordo commosso di chi è stato vigliaccamente ucciso dalla mafia”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto stamattina alla commemorazione della strage a cui hanno preso parte anche Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, e l’assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno. “Quella sera sono morti cinque innocenti, e li ricordo uno per uno anche quest'anno: i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, un cittadino marocchino, milanese come noi”, ha detto, aggiungendo che il 27 luglio 1993 “migliaia di milanesi hanno sentito lo scoppio di quella bomba, un rumore che nessuno dimenticherà mai”. La nostra città, ha concluso, ricorderà sempre “quelle torride ore di terrore, il dolore per la perdita di cinque nostri concittadini, così come l'emozione dei funerali in Duomo, alla presenza di tutte le più alte cariche dello Stato". (Rem)