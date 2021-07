Anac: presidente Busia, molti dubbi sulla revisione del codice appalti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sembra orientato a ridimensionare il ruolo dell'Anac, non nella prevenzione della corruzione ma come regolatore dei contratti pubblici. "Noi nasciamo dalla fusione con l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, la quale deve applicare le direttive europee. Siamo l'autorità che garantisce la concorrenza dei contratti pubblici. E la concorrenza è ciò che serve perché le imprese migliori possano crescere". Molti imprenditori lamentano che i controlli preventivi dell'Anac su eventuali casi di corruzione rallentano gli investimenti. "Quel che registro io dagli imprenditori è il timore che gli affidamenti diretti da parte delle amministrazioni diventino un ostacolo alla concorrenza. E in effetti l'aver alzato a 139 mila euro la soglia per gli affidamenti diretti, in particolare per servizi e forniture, come si fa con il decreto Semplificazioni, rischia di penalizzare troppo la concorrenza". Si pensa ora di obbligare le amministrazioni a spiegare all'Antitrust i motivi per cui affidano certi lavori a società che esse stesse controllano. "Quella norma esiste già, le amministrazioni devono motivare presso di noi le loro scelte di fare affidamenti in house. Noi abbiamo già il personale qualificato per svolgere questa funzione", ha concluso Busia. (Res)