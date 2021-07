Infrastrutture: Spada (Assolombarda): servono l'interconnessione con Genova e l'alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha messo in difficoltà il modello Milano. La politica non ha ancora mostrato grandi idee per ripartire. "Non è il modello ad essere in discussione ma occorre delineare una nuova capacità progettuale e attuativa che riporti Milano a fare Milano. La politica, colta alla sprovvista dalla pandemia, è sembrata disorientata come tutti — spiega al "Corriere della Sera" Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, prima territoriale di Confindustria —. Da parte nostra le idee sono chiare. Prima di tutto bisogna investire su una dimensione metropolitana più ampia e più interconnetta". La dimensione della città metropolitana è superata?. "Brianza, lodigiano, pavese: anche questi sono pezzi della macroarea di Milano. Perché questo ampio territorio si interconnetta in modo efficace c'è però una condizione: servono infrastrutture nuove, sostenibili ed efficienti". Esempi: "L'interconnessione con il porto di Genova. Non ha senso, tantomeno sotto il profilo della sostenibilità ambientale, che le merci arrivino a Milano via camion dal porto di Rotterdam". Integrare nuovi territori dentro alla città metropolitana richiede investimenti. E il Pnrr non può fare miracoli. "Credo molto nella collaborazione tra pubblico e privato. Penso innanzitutto a Mind e agli scali ferroviari. Milano deve allargare i suoi confini rigenerando le aree che hanno perso identità. Inoltre, deve investire in infrastrutture completando l'alta velocità Milano-Venezia, della Torino-Lione, il terzo valico. Monopattini e biciclette non bastano", ha concluso Spada. (Res)