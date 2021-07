Green pass: Carfagna, la nostra libertà è quella che difende il cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, in un suo intervento su "Il Foglio-Inserto" scrive che "i contestatori del green pass fanno riferimento a un tipo di libertà premoderna, manzoniana: ciascuno per sé, e chi avrà sfortuna, chi sarà punito dalla malasorte del virus, sarà avviato silenziosamente al lazzaretto. La 'nostra' libertà è quella che protegge il cittadino con le certezze dello stato di diritto, che lo cura quando si ammala, che investe ingenti risorse per non farlo ammalare, che lo ristora quando una catastrofe azzera i suoi affari". "L'immaginabile applauso della tribù no vax e no pass - continua - che alcuni esponenti del centrodestra, domani, cercheranno in piazza è un'ovvia sconfessione di quel che fanno gli altri, quelli in Parlamento o al governo. E tutto questo rischia di apparire agli elettori, e a chiunque ci guardi in Italia o all'estero, più che libero, liberale, libertario, assai contraddittorio e confusionario". "Una destra o un centrodestra dell'anno 2021, forze che si candidano a governare una delle principali nazioni europee, possono indulgere in questo tipo di suggestione? - chiede la ministra - Possono ammiccare all'idea che 'libertà', per loro, significhi anche questo? Io credo di no. Quel tipo di protesta va lasciata ad altri, rassegnandosi all'idea di sacrificare qualche consenso alla credibilità indispensabile per guidare un grande Paese occidentale". "Di più: quell'idea premoderna di libertà - aggiunge - è impossibile da associare alle altre due parole cardine della destra, legge e ordine, che sono poi quelle ben presenti alla maggioranza dei nostri elettori e che la pandemia ha fortemente rilanciato come presidio di protezione individuale e collettiva", ha concluso Carfagna. (Res)