Tunisia: premier Mechichi, cederò responsabilità a persona che sarà nominata da presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia Hichem Mechichi, esonerato dall’incarico domenica, consegnerà le responsabilità della guida dell’esecutivo alla persona incaricata dal presidente della Repubblica, Kais Saied, nel rispetto delle leggi dello Stato. Lo ha scritto Mechichi sul suo profilo ufficiale Facebook, augurando successo alla nuova squadra di governo e schierandosi a sostegno del popolo tunisino. Mechichi ha affermato di aver preso questa decisione "nell'impegno di risparmiare al Paese ulteriore congestione in un momento in cui ha un disperato bisogno che tutte le forze si uniscano per uscire dalla terribile situazione che sta affrontando a tutti i livelli". Il primo ministro sollevato dall’incarico ha aggiunto che "non può in alcun modo essere un elemento di ostacolo o parte di un problema che complica la situazione della Tunisia". "Il periodo passato è stato caratterizzato dall'escalation della tensione politica e dal fallimento del sistema politico nato dalle elezioni del 2019 volto a formare un governo a causa della grande divergenza tra le esigenze del popolo e le priorità dei partiti politici, che hanno continuato a offuscare la scena parlamentare, fino alla separazione tra cittadini e politici". Mechichi ha aggiunto che il governo "ha dovuto affrontare molte difficoltà, come lo spettro del fallimento dello Stato, ed è stato in grado, grazie al coordinamento con le organizzazioni nazionali, di evitarlo fino ad ora".(Tut)