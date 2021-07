Tunisia: Saied assicura al presidente del Consiglio supremo magistratura rispetto Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto il 26 luglio 2021 al Palazzo di Cartagine, Youssef Bouzakher, presidente del Consiglio supremo della magistratura, Malika Mazari, membro del Consiglio, Abdel Karim Rajeh, membro del Consiglio e vicepresidente del Consiglio giudiziario amministrativo. Lo ha annunciato la presidenza in un comunicato, affermando che Saied ha sottolineato, nell'occasione, la sua volontà di rispettare la Costituzione e le sue prescrizioni, di imporre la legge nei confronti di tutti, e di assicurare l'indipendenza della magistratura in questa delicata tappa della storia tunisina. Il presidente tunisino ha anche rinnovato il suo appello ai cittadini a mantenere la calma e non aggregarsi ai sostenitori del caos.(Tut)