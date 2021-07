Scuola: governo valuta obbligo vaccino, basta didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è al lavoro per la riapertura delle scuole a settembre e non esclude il ricorso all’obbligo vaccinale per far tornare gli studenti in classe in sicurezza. La nuova misura potrebbero essere contenuta in un decreto da varare prima della pausa di agosto. Oggi i sindacati della scuola incontreranno in mattinata i tecnici della struttura che fa capo al commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, il quale ha chiesto entro il 20 agosto di quantificare con esattezza quanti siano i non vaccinati nel personale scolastico. Secondo gli ultimi dati, infatti, tra professori e personale non scolastico ci sarebbero ancora oltre 200 mila non vaccinati. Nel pomeriggio è fissato anche un confronto tra sindacati e il ministro Patrizio Bianchi, che ieri ha incontrato il premier Mario Draghi a palazzo Chigi.“Obbligo vaccinale per docenti? Stiamo facendo delle valutazioni in queste ore, la riapertura della scuola in piena sicurezza e senza dad è un obiettivo prioritario del governo - assicura il ministro della Salute Roberto Speranza -. Valuteremo le soluzioni migliori in queste ore e per quanto mi riguarda nulla è escluso". Anche il presidente della Camera Roberto Fico ribadisce che la scuola in presenza non può essere sostituita dalla didattica a distanza. “La dad - osserva - può essere usata in periodi di emergenza, per essere complementare, ma la presenza è fondamentale. È la nostra priorità è avere scuole aperte e in sicurezza”.D’altra parte, dopo due anni di ricorso alla dad, i dati dei test Invalsi dicono chiaramente che il livello di preparazione dei ragazzi è crollato. “Nessun ministro voleva un anno di dad, è stata una scelta obbligata - tiene però a precisare la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini -. E' emerso con chiarezza come il rapporto fra insegnante, studente e classe sia insostituibile. La scuola non può essere sostituita da una videochiamata”. C’è poi un altro grande problema legato alla riapertura delle scuole, quello dei trasporti. Ma la ministra assicura che il governo è già al lavoro: “stiamo cercando di potenziarli e ci stiamo coordinando con i presidenti di Regione per creare le condizioni per un ritorno in sicurezza e in presenza", conclude. (Rin)