Tunisia: premier Mechichi, cederò responsabilità a persona che sarà nominata da presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto al Palazzo di Cartagine, Youssef Bouzakher, presidente del Consiglio supremo della magistratura, Malika Mazari, membro del Consiglio, Abdel Karim Rajeh, membro del Consiglio e vicepresidente del Consiglio giudiziario amministrativo. Secondo quanto ha annunciato la presidenza in un comunicato, Saied ha sottolineato, nell'occasione, la sua volontà di rispettare la Costituzione e le sue prescrizioni, di imporre la legge nei confronti di tutti, e di assicurare l'indipendenza della magistratura in questa delicata tappa della storia tunisina. Il presidente tunisino ha anche rinnovato il suo appello ai cittadini a mantenere la calma e non aggregarsi ai sostenitori del caos. (segue) (Tut)