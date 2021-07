Incendi: in Sardegna avviate procedure per ristoro dei danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione accelera le procedure per garantire alle popolazioni colpite dai roghi un rapido ristoro dei danni. Su disposizione del Presidente Christian Solinas si è riunito il Comitato Operativo Regionale, presieduto dal Capo della Protezione civile Antonio Belloi, per elaborare lo schema operativo necessario per la perimetrazione del rogo, la valutazione dei danni e per la predisposizione della relazione tecnica necessaria per il riconoscimento dello stato emergenza nazionale, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza regionale già deliberato dalla Giunta. "Abbiamo accelerato le procedure - dice il presidente Solinas - per abbattere tutti i tempi tecnici e burocratici e abbreviare i passaggi che ci consentiranno di erogare i ristori ai cittadini e alle aziende, per il risanamento degli edifici pubblici e privati, per una ripartenza che vogliamo tutti sia rapida. Per questo motivo, prosegue il presidente Solinas, il Cor ha anticipato i tempi ancora prima che venga chiuso lo scenario emergenziale". Anche la giornata di ieri è stata caratterizzata da una dura lotta al fuoco. La situazione è in miglioramento, ma non sono mancati episodi di particolare pericolosità determinati dalla ripresa di alcuni focolai, che sono stati immediatamente domati. Il pericolo di una ripresa del fronte di fuoco è ancora reale. Fino al tramonto hanno operato tutte le forze regionali 22 mezzi aerei e 7.500 uomini a terra. Questa mattina i voli sono ripresi alle 5.30 così come il lavoro delle squadre, per le necessarie bonifiche. (Rsc)