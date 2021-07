Russia: Roskomnadzor chiede a YouTube blocco canali collaboratori Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roskomnadzor, il Servizio federale russo per la supervisione delle comunicazioni e dei media, ha inviato all'amministrazione di YouTube una richiesta di limitazione dell'accesso al canale del collaboratore dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj, Leonid Volkov, a causa dei presunti "appelli alle rivolte di massa" e ad "attività estremiste". Lo ha reso noto lo stesso Volkov sulla sua pagina Twitter, postando i riferimenti alla lettera di Roskomnadzor. La Procura generale russa, lo scorso 23 luglio, ha chiesto di limitare l'accesso al canale YouTube di Volkov, che ha oltre 123 mila iscritti. Roskomnadzor ha chiesto anche il blocco del canale YouTube di un altro collaboratore di Navalnyj, Vladimir Milov. Nella giornata del 26 luglio, Roskomnadzor ha bloccato più di 40 siti dei collaboratori di Navalnyj, compreso quello dello stesso attivista. Nel mese di giugno le organizzazioni legate a Navalnyj (lo Staff e la Fondazione per la lotta alla corruzione) insieme alla Fondazione per la protezione dei diritti dei cittadini, sono state dichiarate organizzazioni estremiste e le loro attività sono ora vietate in Russia. Alle persone coinvolte nelle organizzazioni estremiste è stato vietato candidarsi alle elezioni a qualsiasi livello amministrativo. (Rum)