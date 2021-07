Sardegna: oggi Consiglio regionale, all'odg disastro ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disastro ambientale provocato dagli incendi nell'Oristanese e nel Nuorese è all'ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio regionale che comincerà alle 11. Lo ha deciso all'unanimità la Conferenza dei Capigruppo convocata ieri pomeriggio, con procedura di urgenza, dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "Davanti a una sciagura ambientale come quella di questi giorni – ha detto il Presidente Pais – tutti gli altri argomenti diventano secondari". Alla seduta di oggi parteciperanno il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis. Tutti i capigruppo hanno ribadito la necessità di programmare con la giunta interventi immediati e certi per affrontare l'emergenza. I commissari di minoranza della commissione Ambiente hanno chiesto che il problema degli incendi sia inserito in maniera permanente all'ordine del giorno del parlamentino. (Rsc)