Green pass: Berlusconi, misura di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un suo intervento sul "Corriere della Sera", si dice "preoccupato dal fatto che il Paese si stia dividendo nella più assurda delle polemiche, quella sul vaccini. È del tutto illogico dare una caratura ideologica o politica ad una questione che è prettamente scientifica. Non parlo solo del green pass, che è una misura di buon senso alla quale noi siamo assolutamente favorevoli così com'è, ma che — come ogni strumento — naturalmente può essere discusso e migliorabile come legittimamente chiedono i nostri alleati". "Parlo proprio del fatto - continua l'ex premier - che se la grande maggioranza degli italiani è fortunatamente consapevole della necessità e dell'importanza del vaccino, non solo come mezzo di protezione individuale, ma come strumento per tutelare la collettività e il diritto degli altri a non essere contagiati, esiste però una minoranza non irrilevante e molto rumorosa che contesta tutto questo". (segue) (Res)