Green pass: Berlusconi, misura di buon senso (2)

- Secondo Berlusconi, "cattiva informazione, pseudo-scienza, paure irrazionali fomentate dalla babele di messaggi veicolati dal social, voglia di strumentalizzazione politica ma anche la comunicazione confusa e contraddittoria di parte del mondo scientifico attratto dalla ribalta televisiva, hanno creato una miscela pericolosa. La cosa che più mi rattrista sono le parole di chi fa dell'opposizione ai vaccini e al green pass, ma anche all'obbligo delle mascherine e del distanziamento, una questione di libertà". "Come se quella di non vaccinarsi, - osserva infine il presidente - di non adottare elementari cautele, fosse una scelta che non ha conseguenze sugli altri. Come se non esistesse, fra i diritti tipicamente liberali, quello all'integrità della persona, e quindi ad andare al ristorante, a prendere l'aereo, a partecipare ad uno spettacolo o a una manifestazione sportiva senza il rischio di essere contagiati". "Nelle manifestazioni ho visto i No vax indossare la stella gialla, per paragonarsi agli ebrei perseguitati dai nazisti: un paragone non solo ridicolo, - conclude Berlusconi - ma blasfemo verso la memoria della Shoah, la più grande tragedia del XX secolo". (Res)