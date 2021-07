Imprese: Michelin, primo semestre vendite per 11,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre dell'anno il gruppo Michelin ha registrato vendite per 11,2 miliardi di euro, contro i 9,4 miliardi incassati nello stesso periodo dell'anno precedente. "In un contesto di ripresa dei mercato il gruppo Michelin realizza un primo semestre molto buono", ha scritto in un comunicato il presidente Florent Menegaux. Tuttavia, il dirigente sottolinea che la crisi del coronavirus c'è ancora e porta a "importanti tensioni". Sempre nei primi sei mesi dell'anno, Michelin registra un utile netto di un miliardo di euro. La domanda dei pneumatici è stata soprattutto trascinata "dalla ripresa dell'economia mondiale nonostante le importanti perturbazioni della catena di approvvigionamento e le ricostituzioni degli stock di distribuzione", spiega il gruppo.(Frp)