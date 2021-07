Enel X: arriva assicurazione on-demand per protezione furti in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X, in collaborazione con il broker digitale Neosurance e la compagnia assicurativa Net Insurance, lancia la sua prima assicurazione on-demand e pay-per-use per la casa: Homix Smart Protection, assicurazione flessibile che protegge l’abitazione dai furti, attivabile contestualmente all’acquisto del Multisensore della gamma Homix, la smart home di Enel X. Il prodotto è altamente innovativo a livello globale, perché coniuga i servizi della smart home con quelli assicurativi di ultima generazione. La rilevanza di questa soluzione diventa ancora più tangibile se si considera che, secondo una ricerca di febbraio di quest’anno dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano in collaborazione con Doxa, soltanto in Italia il mercato della smart home attualmente vale già 500 milioni di euro e la sicurezza occupa il primo posto tra le motivazioni di acquisto. (segue) (Com)