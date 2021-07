Enel X: arriva assicurazione on-demand per protezione furti in casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando progettiamo un nuovo prodotto o servizio mettiamo sempre al centro le esigenze dei nostri clienti, che chiedono convenienza, semplicità di utilizzo e sicurezza. Homix Smart Protection in questo senso è a misura di cliente perché offre un servizio attivabile solo quando serve, che consente di pagare solo ciò che si consuma, gestibile con un semplice click dallo smartphone, integrato con la nostra smart home Homix e in grado di garantire un ulteriore livello di protezione delle case. È con soluzioni innovative come queste che rendiamo i nostri prodotti davvero accessibili a tutti”, ha dichiarato Andrea Scognamiglio, responsabile Global e-Home di Enel X. (segue) (Com)