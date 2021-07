Enel X: arriva assicurazione on-demand per protezione furti in casa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi tutti i clienti Homix che acquisteranno Homix Multisensore, il sensore di movimento, temperatura e luminosità dell’ecosistema smart home di Enel X, potranno attivare la polizza Homix Smart Protection e riceveranno in regalo cinque giorni di assicurazione contro i danni da furto per la propria casa. A differenza di una polizza assicurativa tradizionale, quella di Enel X non prevede il pagamento di un canone annuale ma solo di una tariffa a consumo. Così il cliente può decidere la durata della copertura assicurativa in base alle proprie esigenze e allo stesso tempo monitorare la spesa direttamente dal proprio smartphone tramite l’App Homix. Esauriti i primi giorni di copertura in regalo, attraverso un wallet ricaricabile, sarà possibile pagare solo il tempo reale di utilizzo e ricevere una notifica quando il credito sta per esaurirsi. Tale soluzione – al momento disponibile sul mercato italiano per i clienti che possiedono o acquisteranno la smart home Homix di Enel X – consente una scalabilità futura a livello globale, grazie all'architettura garantita dal supporto tecnico riassicurativo di Axa xl, alla modularità della piattaforma di Neosurance oltreché alla piena conformità alle normative assicurative internazionali. (Com)