Libia: L'Alto consiglio di Stato forma un comitato per contatti con il parlamento su legge elettorale

- L'ufficio della presidenza dell'Alto consiglio di Stato ha annunciato, lunedì sera, la formazione della commissione incaricata di dialogare con la commissione formata dalla Camera dei rappresentanti – il parlamento di Tobruk - per esaminare le proposte di legge elettorale in vista del voto presidenziale e legislativo del 24 dicembre. Lo ha annunciato l'ufficio informazioni dell’Alto consiglio di Stato, una sorta di “Senato”, precisando che la commissione comprende i membri del consiglio ed è presieduta dal Al-Senussi Salem Omar Al-Qummi. Il secondo ounto della decisione prevede che la commissione "attui quanto previsto dall'articolo 23 dell'Accordo politico, comunicando in particolare con la commissione formata dalla Camera dei rappresentanti e di passare i progetti di legge preparati all'Alto consiglio di Stato per l'approvazione, prima di inviarli alla Camera dei rappresentanti". Ieri, lunedì 27 luglio, la commissione formata dal presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh, ha iniziato i suoi incontri a Roma con alcuni componenti dell'Alta commissione elettorale nazionale e della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). I colloqui sono incentrati sulla discussione delle proposte di leggi per regolamentare il voto presidenziale e legislativo. L'annuncio da parte dell'Alto consiglio di Stato di formare la commissione fa seguito all'appello rivolto lunedì dall'inviato delle Nazioni Unite, Jan Kubis, al presidente dell’Alto Consiglio, Khaled Al-Mishri, durante il quale ha chiesto al “Senato” di coordinarsi con il parlamento di Tobruk in materia di leggi elettorali.(Lit)