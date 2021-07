Germania: Commissione Ue, sì ad aiuti a Condor per 525,3 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ritenuto che un pacchetto di aiuti della Germania a favore della compagnia aerea Condor fosse in linea con le norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Lo ha comunicato la Commissione europea spiegando che l'approvazione del pacchetto di aiuti, sulla base di tre distinte decisioni della Commissione, riguarda due misure per risarcire Condor dei danni subiti a causa dell'epidemia di coronavirus, per un valore complessivo di 204,1 milioni di euro, e 321,2 milioni di euro di sostegno alla ristrutturazione per consentire il ritorno di Condor alla vitalità. "Il settore dell'aviazione è stato colpito particolarmente duramente dalle varie restrizioni di viaggio necessarie per contenere la diffusione del coronavirus", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. "Le misure che abbiamo approvato oggi consentiranno alla Germania di risarcire Condor per i danni direttamente subiti a causa di tali restrizioni. Allo stesso tempo, il piano di ristrutturazione di Condor, che abbiamo anche approvato oggi, garantirà il percorso della compagnia aerea verso la redditività a lungo termine", ha aggiunto. (Beb)