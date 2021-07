Energia: Spagna, per Endesa -26 per cento utile nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, nel primo semestre del 2021 ha registrato un utile di 832 milioni di euro, il 26 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a causa del forte aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto il gas, e del costo medio dei diritti di emissione di CO2. "La situazione del mercato dell'energia in Spagna, con il forte aumento dei prezzi del mercato all'ingrosso, non sta beneficiando le aziende elettriche come Endesa, in quanto vendiamo energia ai clienti a prezzi inferiori a quelli fissati dal pool", ha spiegato l'amministratore delegato di Endesa, Jose Bogas, chiedendo una riforma della tariffa regolamentata "per proteggere i clienti domestici dalla volatilità del mercato". La società ha ottenuto un margine operativo lordo (Ebitda) di 1,8 miliardi di euro, il 19 per cento in meno rispetto al primo semestre dell'anno precedente. Le cifre sono in linea con le stime degli analisti di Bloomberg, che prevedevano un utile netto di 827 milioni e un Ebitda di 1,87 miliardi. Endesa sta anche facendo progressi nella promozione del suo portafoglio di energie rinnovabili che ammonta attualmente a 52,9 GW, 11 GW in più rispetto alla fine del 2020 e ha 7 GW con punto di accesso e connessione alla rete (300 MW in più rispetto alla fine dello scorso anno). (Spm)