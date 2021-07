Grecia-Cipro: presidente Anastasiades ad Atene, previsto incontro con premier Mitsotakis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza esprime il suo profondo rammarico per queste azioni unilaterali che sono contrarie alle sue precedenti risoluzioni e dichiarazioni”, si legge nel testo, in cui si chiede “la revoca immediata di questa linea d’azione e di tutte le misure intraprese su Varosha dall’ottobre 2020” e si sottolinea la necessità di evitare azioni unilaterali “che potrebbero aumentare le tensioni sull’isola e danneggiare le prospettive di un accordo”. La dichiarazione presidenziale riafferma l’impegno del Consiglio di sicurezza “per una soluzione duratura, globale e giusta in conformità con i desideri del popolo cipriota e basata su una federazione bicomunale e bizonale con uguaglianza politica, come stabilito nel pertinente Consiglio di sicurezza risoluzioni”. Nei giorni scorsi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si è detto “molto preoccupato” dagli ultimi annunci turco ciprioti sulla riapertura di Varosha. Gli ex residenti del quartiere abbandonato di Famagosta, ovvero circa 15 mila greco ciprioti scappati dopo l’invasione turca del luglio 1974, hanno denunciato gli ultimi annunci da parte delle autorità turco cipriote come un tentativo di trarre vantaggio dalla loro disperazione nell’ambito di pressioni esercitate per fargli vendere le loro proprietà. (segue) (Gra)