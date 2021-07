Grecia-Cipro: presidente Anastasiades ad Atene, previsto incontro con premier Mitsotakis (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cipro ha fatto appello al Consiglio di sicurezza dell’Onu contro i piani turchi per la riapertura di una parte del quartiere abbandonato di Varosha. “È una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e avrà un impatto negativo sugli sforzi in corso per far ripartire i negoziati”, ha dichiarato nelle scorse ore il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides dopo aver ricevuto l’omologo greco Nikos Dendias a Nicosia. “Le dichiarazioni di ieri da parte turca sono un tentativo di creare un fatto compiuto, per seppellire una volta per tutte le prospettive per la riunificazione di Cipro”, ha dichiarato il ministro degli Esteri greco citato dal quotidiano “Kathimerini”. La Turchia intende portare avanti i suoi piani per la riapertura del quartiere abbandonato di Varosha, nella città cipriota di Famagosta. A tornare sulla controversa questione sono stati il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader turco cipriota Ersin Tatar, nell’occasione della visita del capo dello Stato nell’isola del Mediterraneo orientale per il 47mo anniversario degli eventi del luglio 1974 che hanno poi portato alla creazione dell’autoproclamata repubblica turca di Cipro del Nord. Come spiegato dal presidente dell’autoproclamata repubblica, le autorità locali hanno deciso di smilitarizzare il 3,5 per cento del territorio del quartiere abbandonato di Famagosta concedendo a tale area uno status civile. “La zona militare che rappresenta il 3,5 per cento di Varosha sarà abolito e così inizierà la seconda fase della nostra iniziativa”, ha dichiarato Tatar, che lo scorso ottobre sempre con Erdogan aveva celebrato la riapertura simbolica per un giorno della spiaggia di Varosha – accogliendo in quella che un tempo era una rinomata località turistica internazionale amministrata dai greco-ciprioti, abbandonata per 47 anni dall’occupazione turca del 1974 – oltre 2.000 cittadini turco-ciprioti. (Gra)