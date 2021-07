Libia: presidente Menfi rinnova l'impegno a sostegno del processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohammad Al Menfi, ha rinnovato l'impegno dell’istituzione a sostegno del processo elettorale e di tutti gli appuntamenti futuri, nonché del progetto di riconciliazione e del lavoro del Comitato militare congiunto 5+5. L’annuncio è avvenuto in occasione dell’incontro con il presidente del Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Inoltre, Menfi ha invitato l'Unione africana a fornire maggiore sostegno agli sforzi di pace e riconciliazione in Libia e a consolidare i risultati delle iniziative dei Paesi vicini per porre fine alla crisi libica. Il presidente del Consiglio di presidenza ha sottolineato la necessità di coordinarsi con le Nazioni Unite, con i partner internazionali e con l'Unione africana per risolvere tutte le questioni in sospeso. Menfi ha invitato gli attori internazionali a tendere una mano alla Libia per raggiungere sicurezza e stabilità che avranno un impatto nella regione e nel continente africano in generale.(Lit)