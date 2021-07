Scuola: Salvini, lavorare su ventilazione classi per ritorno in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un ritorno in sicurezza a scuola “lavoriamo sulla ventilazione delle classi, come fanno altri paesi europei”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a “Morning news” su Canale 5. “Invece di spendere i soldi per i banchi con le rotelle, come hanno fatto Azzolina e Arcuri, lavoriamo sull’aerazione delle classi – ha spiegato - Poi il 90 per cento degli insegnanti oramai è vaccinato con la prima dose e spero che la dad sia un lontano ricordo, però obbligare bimbi di 12/13 anni a vaccinarsi assolutamente è l’ultimo dei miei pensieri”.(Rin)