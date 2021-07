Cina: Covid, Sinovac e Unicef raggiungono accordo per fornitura vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società biofarmaceutica cinese Sinovac Biotech e il Fondo di emergenza internazionale per l'infanzia delle Nazioni Unite (Unicef) hanno raggiunto un accordo relativo alla fornitura di dosi di vaccino anti-Covid al programma Covax. In base all'accordo, l'Unicef avrà accesso a un massimo di 200 milioni di dosi entro la fine del 2021. Le consegne potrebbero iniziare già ad agosto, in base alla domanda dei Paesi aderenti al programma. Lo scorso giugno l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha approvato il vaccino di Sinovac per l'uso di emergenza. (Cip)