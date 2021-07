Corea del Sud: crescita record del Pil nel secondo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha annunciato questo mese un aumento dei fondi destinati al "Korea New Deal", il piano ideato dalla sua amministrazione per rilanciare l'economia nazionale nella fase post-pandemia. Seul investirà nel progetto 220mila miliardi di won (191 miliardi di dollari) entro il 2025, ha dichiarato oggi il presidente. L'entità degli investimenti pubblico-privati era stata originariamente fissata in 160mila miliardi di won. L'annuncio giunge nel primo anniversario del lancio dell'iniziativa, tramite cui il governo in carica punta a innescare un massiccio aumento dell'occupazione e ad alimentare la crescita economica a medio e lungo termine tramite la promozione delle infrastrutture digitali e delle industrie sostenibili. (segue) (Git)