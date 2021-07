Corea del Sud: crescita record del Pil nel secondo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moon ha anche presentato un piano per l'istituzione di un ulteriore fondo per le politiche governative del valore di 100 miliardi di won, teso a finanziare quello che il presidente ha definito la versione coreana del New Deal 2.0". Moon ha spiegato che i nuovi fondi serviranno ad aggiungere il "pilastro umano" ai due pilastri originali dell'iniziativa, quelli digitale e ambientale: "Il New Deal umano rappresenta una ulteriore espansione e sviluppo della rete di sicurezza occupazionale e di quella sociale", ha detto il presidente. (Git)