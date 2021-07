Giappone: Olimpiadi, 155 casi di Covid confermati da inizio luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del governo guidato dal primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, è crollato al 34 per cento in concomitanza con l'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo. Lo rileva un sondaggio effettuato dal quotidiano "Nikkei" e da Tv Tokyo, che attribuisce all'esecutivo giapponese del premier Suga, insediatosi lo scorso settembre 2020, un nuovo record negativo di consensi. Il sondaggio è stato effettuato lo scorso fine settimana ed ha interpellato 998 giapponesi adulti. I sondaggi effettuati da "Nikkei" non attribuivano al governo in carica un consenso inferiore al 40 per cento da oltre un anno. Nel frattempo, l'agenzia di stampa "Kyodo" riferisce che la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo è stata seguita dal 56,4 per cento dei telespettatori nell'area metropolitana di Tokyo: un dato inferiore al 61,2 per cento rilevato dall'emittente televisiva NHK in occasione delle Olimpiadi di Tokyo del 1964. (segue) (Git)