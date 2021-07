Usa: Arizona, nuova richiesta di accesso agli atti su elezioni 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri repubblicani del Senato dell'Arizona hanno emesso due nuove richieste formali di accesso agli atti dirette alle autorità elettorali della Contea di Maricopa, che lo scorso novembre ha determinato la sconfitta dell'ex presidente Donald Trump in quello Stato e che è oggetto da mesi di accuse di brogli e irregolarità prive ad oggi di riscontri giudiziari. Le due richieste sono state spiccate dalla presidente del Senato dell'Arizona, Karen Fann, e dal presidente della commissione Giustizia del Senato statale, Warren Petersen. Lo scontro è tutto interno al Partito repubblicano: l'autorità elettorale di Maricopa è infatti rappresentata da esponenti del partito conservatore, che rifiutano di collaborare all'indagine intrapresa dal Senato statale. Le autorità di Maricopa contestano in particolare la credibilità delle società di auditing cui è stata affidata la revisione delle schede e dei sistemi di voto elettronico. una richiesta di accesso agli atti è stata inviata anche a Dominion Voting Systems Inc, il produttore dei sistemi di voto elettronico utilizzati a Maricopa. Le richieste emesse dai due Senatori non avranno alcun effetto concreto almeno per le prossime settimane, dal momento che il Senato non è attualmente in sessione e che le autorità della contea di Maricopa rifiutano di collaborare alle attività di riconteggio e verifica del voto. (Nys)