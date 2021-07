Malesia: Covid, governo non estenderà stato di emergenza oltre il primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia non estenderà lo stato di emergenza varato in risposta alla pandemia di coronavirus oltre il primo agosto, nonostante i contagi e i decessi nel Paese continuino ad aumentare dallo scorso aprile. Lo scrive il quotidiano "The Straits Times", secondo cui il Parlamento, costretto all'inattività per sette mesi, è categoricamente contrario ad una prosecuzione dello stato di eccezione istituzionale, che non ha prodotto alcun risultato apprezzabile sul fronte del contrasto alla pandemia. Ieri, 26 luglio, il leader dell'opposizione, Anwar Ibrahim, ha accusato il primo ministro Muhyiddin Yassin di "tradimento", ed ha chiesto l'immediata convocazione di una seduta parlamentare ordinaria per consentire un voto sulla dichiarazione di emergenza in vigore dall'11 gennaio scorso. (segue) (Fim)