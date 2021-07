Malesia: Covid, governo non estenderà stato di emergenza oltre il primo agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Malesia ha ripreso i lavori ieri, 26 luglio, dopo una pausa forzata di sette mesi decretata dal governo del premier Muhyiddin Yassin, nell'ambito delle misure tese a contenere la pandemia di coronavirus.Proprio l'esecutivo guidato dal premier Muhyiddin è a rischio, a seguito dell'uscita dalla coalizione di governo del principale partito conservatore del Paese. Il primo ministro intendeva rinviare l'apertura del parlamento almeno fino al mese di settembre, ma ha dovuto cedere alle pressioni politiche del re, Abdullah Ri'ayatuddin. Secondo gli analisti politici malesi, la precaria situazione di Muhyiddin non dovrebbe culminare nell'apertura formale di una crisi di governo almeno per i prossimi cinque giorni, che il presidente della Camera bassa, Azhar Azizan Harun, ha dedicato ad una sessione di "briefing" tesa ad aggiornare i parlamentari a lungo inattivi in merito allo stato delle attività di governo. (segue) (Fim)