America Latina: governo Argentina, c'è consenso su nostra candidatura a presidenza Celac (2)

- Lo stesso ministro Solà, nel suo intervento al vertice, ha anticipato quali saranno i contenuti e le proposte principali di una eventuale presidenza argentina dell'organismo regionale. "Per l'Argentina la Celac è al centro delle nostre convinzioni e vocazioni integrazioniste (...) Una delle caratteristiche principali e più importanti della Celac che dobbiamo riconoscere e potenziare è la sua capacità di promuovere il dialogo con i nostri soci extra-regionali", ha affermato il rappresentante argentino. "Allo stesso modo l'Argentina ha un interesse speciale affinché il dialogo politico con l'Unione europea si sviluppi attraverso la Celac, con un una prospettiva inclusiva, riattivando i meccanismi dei vertici ministeriali e presidenziali", ha aggiunto. Buenos Aires ritiene in questo senso che "gli interessi dell'America Latina e dei Caraibi devono essere rappresentati in modo concertato". (segue) (Abu)