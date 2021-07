Usa: la California e la città di New York chiedono l’obbligo di vaccino ai dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti pubblici dello stato della California e di New York City saranno tenuti all’obbligo di vaccino contro il Covid-19 o a sottoporsi settimanalmente al tampone. La decisione è stata presa nel tentativo di frenare il numero crescente di infezioni legate alla diffusione della variante Delta. Tutti i dipendenti comunali di New York City, compresi gli agenti di polizia e gli insegnanti, e tutti i dipendenti statali e gli operatori sanitari pubblici e privati della California dovranno dunque essere vaccinati o essere sottoposti a tamponi per svolgere il proprio lavoro. Intanto anche il Dipartimento dei Veterani ha imposto il vaccino al personale sanitario. Si tratta della prima agenzia federale degli Stati Uniti ad adottare questa misura. "E' il modo migliore per proteggere i nostri veterani", ha detto il segretario per gli Affari dei Veterani, Denis McDonough.(Nys)