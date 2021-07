Colombia-Usa: Duque chiede a Biden di dichiarare il Venezuela “Paese promotore del terrorismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha chiesto al governo degli Stati Uniti di dichiarare il Venezuela come “paese promotore del terrorismo”. Lo ha affermato lunedì nel corso di un seminario internazionale di “Analisi e prevenzione del terrorismo urbano” al quale era presente anche l’ambasciatore Usa a Bogotà, Philip S. Goldberg. Secondo Duque, il Venezuela “dà rifugio” ai criminali che hanno organizzato il recente attentato contro la caserma di Cucuta e anche l’attacco armato contro il suo elicottero avvenuto poche settimane fa. “La dittatura del Venezuela protegge criminali dello stampo di Ivan Marquez e Romana (dissidenti delle Farc) e questa alleanza richiede una dichiarazione da parte degli Stati Uniti del regime venezuelano come promotore del terrorismo, che serva per rivelare questa relazione connivente e funesta”, ha affermato Duque. Il presidente colombiano ha quindi ripudiato il terrorismo “in tutte le sue forme” e ha assicurato che il suo governo “non si inginocchierà di fronte a nessuna minaccia”. (Mec)