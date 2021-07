Cuba: rilasciato il giornalista di Radio Television Marti fermato nel corso delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista cubano di Radio Television Marti, Waldo Fernández Cuenca, è stato rilasciato oggi dopo essere stato fermato lo scorso sabato, 24 luglio, nel corso di una protesta anti-governativa. Lo rivela la stessa Radio Television Marti informando che per essere rilasciato ha dovuto pagare una multa di 2.000 pesos (70 euro) per una violazione delle misure sanitarie previste per contenere la pandemia di nuovo coronavirus. (Mec)