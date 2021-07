Singapore: Covid, riapertura confini a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore intende riaprire i propri confini a settembre, una volta raggiunto un tasso di vaccinazione dell'80 per cento della popolazione della città-Stato, par ia 5,7 milioni di persone. Il ministro delle Finanze di Singapore, Lawrence Wong, che co-presiede la task-force speciale per la Covid-19, ha spiegato che gli attuali requisiti di ingresso per i viaggiatori - incluso l'isolamento obbligatorio di 14 giorni - potrebbero essere sostituiti da un "rigoroso regime di test" o un periodo di isolamento più breve per i vaccinati. Singapore sconta ad oggi un incremento dei casi giornalieri, che le autorità stanno tentando di contenere prima che divenga una vera e propria ondata. Wong ha espresso però fiducia nelle misure di tracciamento e nel progresso della campagna vaccinale. (Fim)