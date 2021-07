Usa: primarie Texas, Trump sostiene candidatura procuratore generale Paxton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso il proprio appoggio alla ricandidatura del procuratore generale di quello Stato, Ken Paxton. L'ex presidente ha elogiato Paxton tramite una nota, definendolo "coraggiosamente in prima linea nella lotta per il Texas e per l'America, contro la violenta e pericolosa sinistra democratica radicale e contro gli sciocchi e ingenui Rino (acronimo che significa "Repubblicani solo di nome")". Paxton, prosegue la nota dell'ex presidente, esprime posizioni forti "sul crimine, sulla sicurezza dei confini, sul Secondo emendamento, l'integrità delle elezioni e, soprattutto, sulla nostra Costituzione". Paxton dovrà affrontare alle prossime elezioni il commissario per il Territorio del Texas, George P. Bush, figlio dell'ex governatore del Texas Jeb Bush. (Nys)