Giappone: il tifone Nepartak muove verso Tokyo

- Il tifone Nepartak, in movimento sul Pacifico, potrebbe investire il Giappone orientale oggi, causando piogge torrenziali a Tokyo, dove sono in corso le Olimpiadi estive. Alcune delle competizioni olimpiche in programma, inclusi gli incontri di calcio nella prefettura di Miyagi e Ibaraki, potrebbero subire rinvii a causa del maltempo. Nepartak è l'ottavo tifone a investire il Giappone dall'inizio dell'anno, ma già domani dovrebbe indebolirsi ed essere deglassato a ciclone extratropicale. (Git)