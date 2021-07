Serbia: Vucic, pronti a riavviare campagna contro il riconoscimento del Kosovo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente serbo, la delegazione kosovara non ha voluto accettare quei punti. "L'essenza delle loro dichiarazioni è che la Serbia è colpevole di tre genocidi in Kosovo", ha detto Vucic, spiegando che Kurti ha parlato di presunti genocidi, il primo dei quali sarebbe stato commesso nel 1878 e l'ultimo nel 1999. "Per il secondo, non sono sicuro se si riferisse alle Guerre balcaniche (1912-13) o alla Seconda guerra mondiale", ha detto Vucic. Al termine della tappa di dialogo il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha affermato di avere proposto al presidente serbo, Aleksandar Vucic, un accordo di pace basato su sei punti. Vucic, secondo Kurti, avrebbe respinto la proposta. "È stata rifiutata senza nemmeno essere letta prima", ha detto Kurti ripreso dai media kosovari. Dopo due incontri segnati da tensioni, Kurti ha dichiarato che un altro incontro avrà luogo a settembre senza esprimere alcun ottimismo sull'esito. (segue) (Seb)