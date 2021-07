Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo poi ad una domanda sul dialogo tra Pristina e Belgrado mediato dall'Ue a Bruxelles, Dacic ha evidenziato che "non ci sono stati progressi" nelle ultime settimane e "penso che ciò non sia una sorpresa per l'Ue". Come ricordato dall'ex premier serbo, si tratta di un dialogo andato avanti per dieci anni: "Vi ho preso parte sin dall'inizio e nel 2013 come primo ministro ho firmato gli accordi di Bruxelles. Da quel momento il presidente Aleksandar Vucic e la Serbia non hanno fatto niente per bloccare il processo, mentre ciò è successo molte volte e gli unici responsabili per questa situazione si trovano nel Kosovo e Metohija". "Come si può pensare di avere progressi al dialogo e una soluzione accettabile per tutti quando Albin Kurti, il premier del così detto Kosovo, arriva ad un incontro e solleva obiezioni su qualcosa che è successo nel 1878, come avvenuto nei giorni scorsi a Bruxelles", ha fatto notare il presidente del Parlamento di Belgrado. Secondo Dacic, in ogni caso, "continuiamo a partecipare a questi incontri. Vucic dice sempre che sta cercando una soluzione di compromesso, di lungo termine e che porti pace e futuro per i due popoli, ma sfortunatamente l'altra parte non risponde". Secondo Dacic, i mediatori internazionali, ovvero Ue e Usa, "dovrebbero fare molto di più per fermare l'ostruzionismo di Pristina". (segue) (Res)