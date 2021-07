Italia-Serbia: presidente Parlamento Dacic a "Nova", a novembre riunione intergovernativa a suggellare solidità dei rapporti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'intervista ad "Agenzia Nova", Dacic ha osservato che i politici serbi sono piuttosto "stanchi" di ascoltare osservazioni riguardo una presunta mancanza di allineamento tra la politica estera della Serbia e quella dell'Ue. "Non vediamo un conflitto nel nostro obiettivo strategico dell'adesione all'Ue e nella cooperazione con Russia, Cina o altri Paesi", ha dichiarato. "Non siamo ancora membri dell'Ue ed è un nostro obbligo bilanciare la politica estera con quella dell'Ue quando entreremo nell'Unione, uno sviluppo che non accadrà domani", ha affermato Dacic, facendo notare che anche i Paesi membri, persino a livelli più alti, fanno altrettanto se non di più come è il caso della stessa Italia o ad esempio del gasdotto Nord Stream 2 tra Germania e Russia. "Quando vedete le economie più grandi, come la Germania, cooperare con la Russia per progetti economici molto più significativi di quelli che ha la Serbia con la Russia, si comprende che quello della scelta tra Europa e Russia è un falso dilemma", ha spiegato l'ex ministro degli Esteri serbo, rimarcando che il suo Paese non è coinvolto né nelle sanzioni europee contro Mosca né nelle contro sanzioni russe e che la volontà di mantenere l'integrità territoriale "rende necessari i partner", in particolare "in questa fase in cui cerchiamo ancora una soluzione di lungo termine per il Kosovo e Metohiija". "Ma questo - ha precisato Dacic - non riduce in alcun modo la nostra determinazione strategica per l'adesione all'Ue. E vorremmo che non ci fosse nessuna barriera economica tra Ue e Russia, visto che non è nell'interesse di nessuno". (Res)