Azerbaigian-Serbia: ministro Esteri Selakovic prosegue visita a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, prosegue la visita di tre giorni avviata ieri in Azerbaigian. Secondo quanto riferisce una nota del ministero serbo, nella giornata di oggi Selakovic ha avuto un incontro con l'omologo Jeyhun Bayramov, a cui seguiranno quelli con il ministro dell'Economia Mikayil Jabbarov e il ministro dell'Industria della Difesa Madat Guliyev. Nella giornata di ieri Selakovic ha avuto un incontro con il presidente della Repubblica, Ilham Aliyev. Al termine dell'incontro il ministro serbo ha sottolineato che i colloqui hanno confermato gli ottimi rapporti tra i due Paesi, i quali sono legati da un accordo di partenariato strategico ma anche da comprensione reciproca e dall'impegno verso i valori dell'ordinamento giuridico internazionale, che includono il sostegno reciproco per l'integrità territoriale e sovranità. In tal senso, il capo della diplomazia serba ha particolarmente sottolineato la sua gratitudine all'Azerbaigian per la sua chiara posizione sul non riconoscimento dell'indipendenza dichiarata dal Kosovo e per il sostegno che fornisce alla Serbia in tal senso nelle organizzazioni internazionali. (segue) (Seb)